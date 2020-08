Voormalig Excelsior-trainer Wullems overleden

Voetbaltrainer Henk Wullems is overleden. De oud-trainer van Excelsior was al enige tijd ziek na een herseninfarct. Wullems is 84 jaar geworden.

Wullems begon zijn trainerscarrière in 1966 bij GVV Unitas in Gorinchem. Na onder meer een lange periode bij Vitesse was hij in de seizoenen '84/'85 en '85/'86 trainer bij Excelsior. In 1995 vertrok Wullems voor meer dan tien jaar naar Indonesië. Hij was bondscoach daar en werd landskampioen met PSM Makassar.

Wullems wordt zaterdag gecremeerd in Tilburg.