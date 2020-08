Raad van State: voorlopig streep door nieuwe woningen rond Stadhuisplein Rotterdam

De Rotterdamse gemeenteraad moet opnieuw bekijken of het wel mogelijk is om nieuwe woningen te bouwen in het gebied rond het Lijnbaankwartier en de Coolsingel in het centrum van de stad. De Raad van State heeft de huidige plannen van tafel geveegd, omdat daarin heel onduidelijk is wat de geluidsregels in het gebied worden. Tot de gemeente met duidelijke regels voor geluid komt, mogen er geen nieuwe woningen worden gebouwd.