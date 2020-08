Rotterdammer organiseert protest voor de muziekindustrie: 'Als financiële steun wegvalt, verdwijnt de sector'

"Het is een zeer grote industrie, met ruim zestigduizend banen", zegt Graute. "De nood is hoog. Het verlies dat deze zomer is geleden, is al meer dan anderhalf miljard euro." De NOW-regeling, Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid, loopt tot november. Werkgevers die kampen met een omzetverlies van meer dan twintig procent, kunnen met deze regeling een tegemoetkoming aanvragen.

"Grote kans dat die regeling verlengd wordt, maar er is ook een grote kans dat ‘ie verlaagd wordt. Dat hebben we gezien bij de TOZO-regeling, die werd aangepast na een partnertoets. Het is noodzaak dat dat nu niet ook bij deze regeling gebeurt."

Graute begrijpt dat de industrie niet eeuwig afhankelijk kan zijn van subsidies en andere overheidssteun. "Maar het is op dit moment zo dat als de steun wegvalt of vermindert, de industrie verdwijnt. We moeten de kans krijgen om na zo’n grote klap als deze crisis weer op te kunnen bouwen. Net als een huis dat afgebroken is en weer wordt neergezet, is dat lastig."

Optocht

De muzikant had het plan om een protest in Rotterdam te houden, maar bijna zesduizend mensen hebben inmiddels via Facebook aangegeven geïnteresseerd te zijn in het evenement. Een verplaatsing naar Den Haag ligt voor de hand, zodat er meer ruimte is.

"Ik ben gestart met gesprekken met een andere organisatie, die voornemens was op 1 september een protest te organiseren op het Malieveld." Een optocht vanuit daar naar het Binnenhof met flightcases, waar geluids- en lichtapparatuur in wordt bewaard, is nu waarschijnlijk het plan. "Zoiets zag ik in Manchester en vond ik wel toepasselijk."

Aandacht krijgen voor de situatie waar de muziekindustrie in verkeert, is volgens hem belangrijk. "Bij optredens zie je alleen een band staan of bij festivals zie je het terrein met eetkraampjes, maar die industrie is veel groter. Daar moet meer awareness voor komen."

Graute benadrukt dat de deelnemers zich aan de regels moeten houden. "Het houden van dit protest zou zeker met de juiste regelgeving uitgevoerd moeten worden. Mét mondkapje en op anderhalve meter afstand. We willen zeker niet dat de samenleving zich tegen ons keert. We moeten juist in deze tijd sympathie opwekken voor ons vak. Dan vind ik het heel belangrijk om die regelgeving in stand te houden."