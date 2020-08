RIVM sluit zich aan bij GGD: ventilatie speelde waarschijnlijk geen rol bij coronabesmettingen Tweemaster

Het RIVM onderschrijft de conclusie van de GGD Rotterdam-Rijnmond dat het ventilatiesysteem niet de oorzaak is van de coronauitbraak in verpleeghuis de Tweemaster in Maassluis. Begin juli raakten 17 van de 21 bewoners besmet.

Uit onderzoek van de GGD bleek eerder al dat er virusdeeltjes op roosters van het ventilatiesysteem waren aangetroffen, maar dat de oorzaak van de uitbraak eerder ligt bij een besmet persoon die het virus de Tweemaster binnen heeft gebracht.

Na de explosieve stijging van het aantal besmettingen in het verpleeghuis, zijn alle medewerkers getest. Regiomanager Johan van Eeden van Argos Zorggroep, waar de Tweemaster onder valt, zei toen al dat ook mensen zonder klachten een positieve uitslag lieten zien. "Daardoor is de uitbraak later dan gewenst gevonden", schreef de GGD eerder.

"Bewoners met klachten hebben elkaar mogelijk besmet. Medewerkers droegen mondneusmaskers, maar hebben samen geluncht en elkaar mogelijk besmet omdat afstand houden niet altijd mogelijk was. Omdat het virus zich voornamelijk via grote druppels verspreidt, zijn dit meer waarschijnlijke verspreidingsroutes."



Zowel de GGD als het RIVM zegt daarom dat het belangrijk is om mensen op voorzorgsmaatregelen te wijzen, als bijvoorbeeld afstand houden. Ook benadrukt de RIVM het belang van een juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het hebben van goede ventilatie.

Het RIVM benadrukt dat de huidige richtlijnen voor ventilatie voldoen. Het is van belang dat de ventilatie in gebouwen minimaal voldoet aan de eisen in het Bouwbesluit. Een goede naleving hiervan en het uitvoeren van periodiek onderhoud is belangrijk.

De Rotterdamse microbioloog Peter de Man, werkzaam bij Franciscus, deed ook mee aan het onderzoek. Hij waarschuwde eerder in diverse media dat de rol van ventilatiesystemen in verpleeghuizen nader moeten worden onderzocht.