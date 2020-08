Feyenoorder Fer in voorselectie Oranje voor Nations League-duels

Oranje speelt op vrijdag 4 september het duel tegen Polen in de Johan Cruijff ArenA, waar op maandag 7 september ook de wedstrijd tegen Italië gespeeld zal worden.

Fer in oranje

Leroy Fer kwam in het verleden 11 keer uit voor het Nederlands elftal. Daarin scoorde hij één keer, op het WK in Brazilië tegen Chili. Fer kwam in het laatst in actie voor Oranje in 2014 in een oefenduel tegen Mexico.

Geen Berghuis

Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis ontbreekt in de voorlopige selectie. De topschutter van de Rotterdammers van afgelopen seizoen keerde deze week terug op het trainingsveld na een longinfectie.