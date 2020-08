Extra onderzoek milieudienst na incident Vlaardings bedrijf

De Milieudienst Rijnmond DCMR doet extra onderzoek naar de veiligheidssituatie bij het Vlaardingse bedrijf Yara. Aanleiding is een incident, vorige week donderdag, op het terrein aan de Zevenmansehaven Oost. Toen moest de fabriek tijdelijk stil worden gelegd.

Tijdens het lossen van een tankauto werd 16,1 ton kaliumcarbonaat gelost in een tank waar al 26,7 ton fosforzuur in zat en deze stoffen zijn gaan reageren. Na een tijdje was het voorval weer onder controle.



Op het terrein van Yara ligt ook ammoniumnitraat opgeslagen, de stof die in Beiroet voor de enorme ontploffing zorgen. Hoewel het nitraat bij het bedrijf in een andere vorm en onder andere, betere voorwaarden ligt opgeslagen, doet de DCMR op verzoek van vergunninghouder provincie Zuid-Holland extra onderzoek. Ook wordt de jaarlijkse controle van Yara vervroegd.