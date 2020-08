Miss Nederland werd aangerand: 'Fotograaf wilde me insmeren met olie'

Ze maakte het zelf mee en weet dus waar ze het over heeft. Miss Nederland 2019, de Rotterdamse Sharon Pieksma, vertelt in een nieuwe aflevering van Ja Toch! Niet Dan? uitgebreid over haar ervaringen met Me Too. En die zijn niet mals.

"Ik krijg gelijk kippenvel als ik er over praat", zegt Sharon Pieksma. "Ik ben al dertien jaar lang model. Ik heb in die tijd dingen meegemaakt, vooral in Amerika, waarvan ik eerst dacht: dit is vast normaal. Fotografen vinden het bijvoorbeeld gewoon heel normaal om te vragen of ze je even mogen insmeren."

Dat was normaal. Tenminste: dat dacht ze. Maar dat was het niet. "Ik was een jong meisje en probeerde ergens te komen met mijn modellenwerk. Fotografen maakten daar gewoon misbruik van."

Het zijn van Miss Nederland heeft Pieksma het afgelopen jaar aangegrepen om dit aan te kaarten. Daar wil ze andere meisje mee redden, zegt ze. "Het is goed dat Me Too aan de orde is gekomen, en dat het bespreekbaar is geworden. Want voor Me Too schaamde ik me hier een beetje voor. Het was heel apart om er over te praten."

Dat gevoel heeft ze nu niet meer. "Ik heb het idee dat het sinds Me Too aan de orde is gekomen beter is geworden. Zelf heb ik niks vervelends meer meegemaakt."

De aflevering met Sharon Pieksma, Miss Nederland 2019, is nu te bekijken in dit bericht en woensdagavond op tv, iets na vijven. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Eerdere afleveringen van Ja Toch! Niet Dan?, met gasten als Joke Bruijs, Ivo Opstelten, Bertus Barbier, Paul Elstak, Rachel Kramer en Shirma Rouse zijn ook te zien.