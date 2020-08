Opgepakte jongeren in Rotterdam-Feijenoord zijn tussen 13 en 22 jaar

Een jongen van 17 uit Dordrecht en een man van 22 uit Dordrecht zijn aangehouden voor belediging. Twee Rotterdamse jongeren van 15 en 16 jaar zijn opgepakt voor brandstichting. Een 13-jarige jongen uit Rotterdam is gearresteerd voor vandalisme.

Jerrycan

Een grote groep jongeren daagde dinsdagavond de politie uit. Op de Vuurplaat en in de Tweebosstraat werden twee scooters, een boom en afval in brand gestoken.

Op sociale media circuleert de video 'Waggie in vik'. Daarop is te zien dat jongeren een jerrycan leeggieten en een auto in brand willen steken. De auto is niet in brand gevlogen, maar heeft wel veel schade opgelopen en is zo goed als total loss. Rond 01:30 uur keerde de rust terug in de wijk en waren de relschoppers verdwenen.

De politie zegt dat meer dan de helft van de onruststokers in beeld te hebben. Met deze jongeren en met hun ouders worden gesprekken gevoerd. Ook krijgen ze een brief van burgemeester Aboutaleb, waarin hij oproept om niet meer deel te nemen aan ongeregeldheden.

De politie houdt er rekening mee dat de onrust niet bij een avond blijft.