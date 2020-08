Opmerkelijke samenwerking door corona: mini-popconcerten bij het Dordrechts Museum

In de tuin van het Dordrechts Museum werden vandaag de plannen gepresenteerd voor een reeks optredens in september

De tuin van het Dordrechts Museum wordt in september omgetoverd tot evenemententerrein. Vier weekends achtereen zijn er optredens van bekende artiesten, met in het voorprogramma regionaal talent. Het publiek neemt plaats op 240 stoelen, die in de tuin corona-proof staan opgesteld.

Vanaf 3 september zijn er elke donderdag, vrijdag en zaterdag optredens. Daarbij zitten grote namen als Douwe Bob, Racoon, Danny Vera, Og3ne, Spinvis, Snelle en Nielson. Eén naam wordt nog geheim gehouden. Kaartjes kosten slechts 20 tot 30 euro, omdat de gemeente Dordrecht enkele tienduizenden euro's bijdraagt.

Magchiel Koekkoek van BOD Events zag, zoals vrijwel alle organisatoren van festivals, in maart zijn hele agenda in rook opgaan: "Er kon eigenlijk niks meer, tot het mogelijk werd om iets te doen met maximaal 250 bezoekers. Toen zijn we gaan denken: wat zou er mogelijk zijn? En daar rolde dit uit." Het bedrijf van Koekkoek is verantwoordelijk voor onder meer Wantijpop en de Dancetour.

Pijn in het hart

Wethouder Maarten Burggraaf speelde daar een hoofdrol in: "Ik had al regelmatig contact met Magchiel en andere organisatoren van evenementen. Het doet pijn in het hart als er geen evenementen zijn in de evenementenstad, dus ik zei dat we mensen en een subsidiepotje beschikbaar hebben voor goeie plannen."

Die bleken er op meer plekken te zijn, ontdekte Koekkoek: "Schouwburg Kunstmin en poppodium Bibelot hadden ook plannen. Burggraaf bracht ons bij elkaar en toen waren we er snel uit. Het Dordrechts Museum werkt ook mee. Alle partijen zetten mensen en apparatuur in, dat scheelt flink in de kosten."

Bibelot is nog druk bezig met het invullen van de voorprogramma's, vertelt David van Wijngaarden: "We willen hier vooral talent uit stad en regio de kans geven om zich te presenteren." Kaartjes gaan 20 tot 30 euro per optreden kosten. De voorverkoop begint donderdag.