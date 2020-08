Coronamaatregelen in de horeca: deel jouw ervaringen met ons

De meeste besmettingen treden nu in huiselijke kring op, omdat mensen zich daar veilig wanen. Maar thuis is er minder plek om afstand te houden.

Rutte riep tijdens de persconferentie ook op om feestjes niet meer thuis te vieren, maar om een zaaltje te huren of desnoods naar het terras te gaan.

Horecaondernemers zijn blij met de complimenten van de premier, maar maken zich ook zorgen om eventuele verscherpingen van de maatregelen als het aantal besmette mensen blijft toenemen.

Nu zijn we benieuwd hoe jij de horecamaatregelen ervaart. Vind jij dat er voldoende afstand wordt gehouden in horecagelegenheden en op terrassen? Voel jij je veilig als je horeca bezoekt? Houdt horecapersoneel goed genoeg in de gaten of klanten zich aan de anderhalvemeterregel houden?

Mail jouw ervaringen naar nieuws@rijnmond.nl We gaan zorgvuldig en met respect voor privacy om met alle reacties.