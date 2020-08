Nabestaanden herdenken doodgestoken Alice (15) in Schiedam

Woordvoerder Bruno Lima bedankt namens de familie iedereen voor de financiële steun in een gesprek met Justin Kevenaar

Op begraafplaats De Beukenhof in Schiedam is woensdagmiddag de 15-jarige Alice herdacht. Het Braziliaanse meisje werd vorige week woensdag doodgestoken bij een ruzie in Rotterdam-Spangen.