Dien (80) is het beste in het Rockanees dialect: 'Buttegeweun!'

Dien (80) is het beste in het Rockanees dialect: 'Buûtengeweun!'

'Deàrepels komme deur de dräâgte ongelìkop' of 'Sint de túnder mittën mud jün op z'n schour liep, vrëte de lìsters al de arebeie op'. Het lijken misschien zinnen uit een Scandinavische taal, maar het gaat om Rockanees dialect. De 80-jarige Dien Knöps-Hazelbag heeft de eerste prijs in de wacht gesleept in de wedstrijd over het dialect van Rockanje.