Vier stellingen voor Sparta-trainer Henk Fraser: 'Nu lastiger om trainer te zijn dan vroeger'

Op de jaarlijkse persdag van Sparta legden we trainer Henk Fraser meerdere stellingen voor. Over Ronald Koeman, het huidige Sparta, de corona-maatregelen in Rotterdam en het trainersvak. Dat is volgens Fraser lastiger dan vroeger. "Ook al riskeer ik hiermee een tik van Willem van Hanegem."

Sparta is op papier sterker dan vorig seizoen

Fraser: "Eens. Als ik eerlijk ben denk ik dat het elkaar niet zo veel zal ontlopen. Vorig jaar hebben jongens als Ache en Dervişoğlu ons verrast. Maar als je gaat kijken wat we er nu bij hebben gekregen, is dat goed. Zeker in de persoon van Lennart (Thy, red.). Dat vind ik wel echt een goede aanvaller voor de eredivisie. Als we hem vorig jaar bij de selectie hadden gehad, hadden we misschien wel stiekem om de play-offs kunnen spelen."

Ronald Koeman heeft gelijk

Fraser: "Eens. Barcelona is nog steeds een absolute topclub in de wereld. En je moet nooit drie keer nee zeggen tegen je droomclub. In ons vak kan je heel goed onder een contract uitkomen. Als je mij vraagt wie Koeman zou moeten opvolgen bij Oranje, sluit ik me aan bij het rijtje dat al veel genoemd is; Cocu en De Boer hebben de broodnodige ervaring. Zelf zit ik in een heel ander segment trainer dan zij. Die mannen hebben heel veel betekend voor het Nederlands voetbal. Een ander niveau. Ik kan wat minder plannen. Mijn contractverlenging tot 2022 is niet op basis van zekerheid. Ik heb gekozen voor een realistische uitdaging bij een club waar ik mij heel prettig voel. Als ik de langstzittende trainer bij Sparta zou worden, vind ik dat wel grappig."

Het is logisch dat je in alle Rotterdamse stadions een mondkapje op moet

Fraser: "Eens. Volgens mij is er nog nergens een concreet verhaal gekomen waar we nu wel of niet goed aan doen. En beter besmettingen voorkomen, dan dat je er van moet genezen. Zolang het voor mij niet duidelijk is hoe het precies zit, zal ik altijd kiezen voor zo veel mogelijk veiligheid. Ik ga verder niet te veel op de stoel van de virologen zitten, want ik kan mij ook ergeren aan mensen die zich uitlaten op mijn vakgebied."

Het is nu lastiger om trainer te zijn dan tien jaar geleden

Fraser: "Eens. Ik was al bang om deze vraag te beantwoorden, want ik heb zelf trainers als Van Hanegem en Beenhakker gehad en ik ben bang dat die me een draai om de oren gaan geven. Ik heb wel eens tegen Van Hanegem gezegd dat het voetbal veel sneller is geworden. Dat wil overigens niet per se zeggen dat het voetbal beter is geworden. Maar ik vind het moeilijker, omdat er zo veel zaken zijn die nu bij de hoofdtrainer terecht komen. Ik heb het gevoel dat dat vroeger iets minder was. De tijd verandert mensen. Nu maken we spelers veel meer betrokken bij het proces. Ze pakken niet altijd hun verantwoording, maar daardoor heb je veel meer mensen nodig om de verschillende groepjes te managen."

Bekijk hierboven het hele interview met Henk Fraser, waarin hij dieper ingaat op de stellingen.