Wijbenga: mondkapjes in centrum Rotterdam blijven, ondanks alarm van winkeliers

De Rotterdamse wethouder Wijbenga erkent dat ondernemers in gebieden met een mondkapjesplicht het moeilijk hebben. Toch blijft de maatregel van kracht, ondanks de klachten van ondernemers over omzetverlies. De wethouder wil wel "stevig promotie" maken voor de zones waarin je verplicht met een mondkapje moet lopen. Na de invoer van de mondkapjesplicht in onder meer het centrum van Rotterdam en bij de winkelcentra Zuidplein en Alexandrium is de omzet gekelderd, schreven verontruste ondernemers begin deze week in een brandbrief aan het gemeentebestuur. Wijbenga nodigde een aantal van hen daarna uit voor een gesprek. [article:198238:Ondernemers sturen brandbrief om mondkapjesplicht - 'We zien een enorme terugloop in het aantal bezoekers']