Alblasserdam is branden op sloopterrein beu

Brand bij Mercon in juli. Foto: Alblasserdamsnieuws

De gemeente Alblasserdam gaat in gesprek met de projectontwikkelaar van het Mercon-terrein. Directe aanleiding zijn de twee grote branden. De gemeente hoopt dat de projectontwikkelaar haast gaat zetten achter de plannen voor nieuwbouw op het terrein.

Woensdagmiddag moest de brandweer voor de tweede keer in een maand tijd met groot materieel uitrukken naar de West-Kinderdijk, omdat er brand was uitgebroken in een leegstaande loods. Bij de vorige brand, eind juli, werd zelfs een NL-Alert verstuurd vanwege de heftige rookontwikkeling.



De loodsen van Mercon op het terrein in Alblasserdam staan al jarenlang leeg en worden sindsdien geplaagd door tal van branden. Vaak zijn dat kleinere branden, die het nieuws niet halen. "We vinden het heel vervelend voor de omwonenden en ook voor de hulpdiensten", laat een woordvoerder van de gemeente Alblasserdam weten.

Er zijn plannen voor nieuwbouw op het terrein, maar de vorige ontwikkelaar, Whoonapart, ging enkele maanden geleden failliet. Inmiddels is het project overgenomen door de SVE Group.