Strengere coronamaatregelen dreigen voor zaalverhuurders

In zijn zaak Diamond Plaza in Rotterdam-Zuid heeft Hassan al het nodige gedaan om aan de huidige coronarichtlijnen te voldoen. "Normaal gesproken zitten er 10 personen aan tafel, dat zijn er nu 4. Er is een gastvrouw bij de ingang die de nodige gezondheidsvragen stelt. Er is een extra toiletjuffrouw die files bij het toilet voorkomt. Natuurlijk is er bestickering want we volgen de anderhalvemeter afstand-regel."

Toch komt het voor dat gasten geen afstand houden. Hassan ziet het bij de ingang al gebeuren: "Ze komen binnen, hebben elkaar lang niet gezien. Dan is het handen schudden en komt er een knuffel. Je kunt het niet voorkomen."

Rutte waarschuwt voor privéfeesten

Tijdens de persconferentie ging premier Mark Rutte dinsdagavond in op juist deze situaties: "Overal waar mensen elkaar goed kennen en elkaar voldoende vertrouwen om elkaar al handenschuddend, knuffelend en op minder dan anderhalve meter van elkaar in één ruimte rond te lopen, daar zien we op dit moment de meeste besmettingen. Wat onder elkaar misschien veilig voelt is dus in feite schijnveiligheid."

Volgens Hassan is het voor hem en zijn medewerkers ondoenlijk die situaties te voorkomen. In het begin deden we wel maar sommige mensen geloven er niet in en zeggen het ligt in de handen van God of Allah. Daar kun je geen discussie mee voeren. Als je gaat optreden, dan krijg je chaos en dan kan het zelfs escaleren. Dan ben je nog verder van huis. Dan krijg je een grimmige sfeer aan het begin van de avond maar het moet toch een bruiloft zijn waar mensen vrolijk zijn."

Corona-uitbraken in zalencentra regio Rotterdam

Schiedamse burgemeester Cor Lamers, plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zei woensdagochtend op Radio Rijnmond dat er onlangs diverse corona-uitbraken waren in zalencentra in de Rotterdamse regio. Strengere maatregelen lijken in voorbereiding. Lamers: "Het zou wel eens een voorbeeld van Rotterdamse maatregelen kunnen zijn, dat wij nadere regels voor zalencentra gaan stellen. Bijvoorbeeld minder bezoekers dan wat nu is toegestaan."



"Het worden spannende tijden. zegt Hassan Kassrioui. "Als er nog minder mensen naar binnen mogen zou ik dat nog wel overleven, maar helemaal op slot, dat gaat lastig worden. Ik hoop dat de veiligheidsregio het per geval bekijkt en een algemene maatregel gaat nemen. We hebben nu al een hele zware tijd achter de rug na een lange tijd dat we gesloten waren. Wij doen in ieder geval ons best om die anderhalve meter te garanderen door 4 stoelen per tafel te plaatsen."