Excelsior wint nipt van Helmond Sport

Marinus Dijkhuizen was niet tevreden over de oefenzege op Helmond Sport.

Trainer Marinus Dijkhuizen koos opvallend voor nieuweling Mats Wieffer centraal in de verdediging. De jonge Tukker werd gehaald als middenvelder, maar krijgt de voorkeur in de verdediging boven routinier Sander Fischer. Dijkhuizen heeft Fischer in een gesprek laten weten dat hij geen vaste basisspeler meer is en dat er een andere aanvoerder zal komen. Tegen Helmond Sport droeg doelman Alessandro Damen de aanvoerdersband.

Excelsior speelde met Damen, Horemans, Wieffer, Matthys, Oude Kotte, Bruins, Van Rooijen, Niemeijer, Mendes Moreira, Omarsson en Zwarts. In de tweede helft kwamen Meijer, Baas en Verhaar nog binnen de lijnen. Trainer Dijkhuizen liet na afloop weten dat dit in grote lijnen wel het elftal moet worden dat de competitie zal beginnen.

De wedstrijd tegen Helmond Sport was niet goed en zeker in de eerste helft was de ploeg van Willy Boessen beter. Door een rake vrije trap van Mendes Moreira won Excelsior wel van de hekkensluiter van vorig seizoen in de eerste divisie.



Het was in deze voorbereiding al de zesde vriendschappelijke wedstrijd tegen een profclub. Excelsior oefende eerder tegen Royal Antwerp FC, Racing Genk, Top/Oss, FC Utrecht en tegen Jong FC Utrecht. De Kralingers begonnen de oefencampagne tegen de amateurs van CKC en tijdens het trainingskamp in Delden werd er vorige week ook nog geoefend tegen vierdeklasser Rood/Zwart. Die wedstrijd werd met 14-1 gewonnen.

Over iets meer dan een week start de Keuken Kampioen Divisie. Excelsior begint met een uitwedstrijd op de Herdgang tegen Jong PSV. Komend weekend oefent de ploeg van Marinus Dijkhuizen nog tegen Excelsior Maassluis.