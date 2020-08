Skitalent Inge (15) uit Zwijndrecht vertrekt naar Italiaanse topsportschool

Voor haar sport is Inge zo'n zes keer per week in de sportschool te vinden.

Op internationaal sportniveau is Nederland vaak geen land om rekening mee te houden als het aankomt op de ski-onderdelen. Niet zo gek gezien ons klimaat en vlakke landschap. Maar de 15-jarige Inge Meijer uit Zwijndrecht kan daar misschien in de toekomst verandering in gaan brengen.

Zij gaat eind deze week richting Noord-Italië waar ze is aangenomen op een school voor topsporters. "Nu was het vooral éérst school en dan pas alles voor het skiën doen. Daar kan ik alles veel beter combineren en is er nog meer aandacht voor de sport onder nog betere begeleiding."

Paplepel

Het was niet makkelijk om toegelaten te worden tot de school. Er zijn strenge eisen zodat enkel zeer getalenteerde sporters worden toegelaten die kans maken om later prof te worden in het skicircuit. "En het was ook wel een moeilijke beslissing", licht Inge toe. "Je laat hier toch wat achter, maar Italië is niet het einde van de wereld en toen ik er voor een proefweek was, beviel het ontzettend."

Ook de vader van Inge, die zelf skileraren opleidt, is in zijn nopjes. "We hebben de keuze uiteindelijk aan haar gelaten, maar we zijn natuurlijk hartstikke trots", legt haar vader uit. "Al was het eigenlijk niet de bedoeling dat zij wedstrijden ging skiën."

"Omdat mijn vader voor zijn werk skileraren opleidt, werd het er met de paplepel ingegoten", vervolgt Inge. "Na een tijdje begon ik het steeds leuker te vinden en wilde ik meedoen aan wedstrijden. Dat liep uiteindelijk uit op dit. Ik ben benieuwd hoever ik nu kan komen met deze stap."

Sponsoren

Bescheiden als ze is wil Inge ook beslist niet te hoge verwachtingen scheppen. "Ik ga daarheen en zie wel wat het wordt", zegt ze nuchter. "Maar ja, ik werk er wel hard voor. Dus natuurlijk hoop ik ooit misschien World Cup-wedstrijden te kunnen skiën. Of misschien zelfs de Olympische Spelen..."

Voor het zover is heeft de Zwijndrechtse nog een lange weg te gaan, beseft ze. Daarom traint ze nu nog hard in Dordrecht bij IPCO Ski Racing, ter voorbereiding op de reis naar Italië. "En ook sponsoren blijven in een sport als deze een grote rol spelen", legt ze uit. "Ik krijg nu onder andere spullen van Rossignol en krijg fysiobehandelingen van ChiroBalance, maar als je echt verder wil komen moet je nog meer sponsoren achter je krijgen. Want echt goedkoop is deze sport niet echt."