Rotterdam-Zuid: veel politie, jongeren houden zich rustig

Er liep een enkele jongere over straat, waarschijnlijk mede doordat het woensdagavond nog behoorlijk geregend heeft. De politie was daarentegen nadrukkelijk aanwezig in Rotterdam-Zuid. Het was duidelijk dat de politie een herhaling van de avond ervoor, toen jongeren voor problemen zorgden in Rotterdam-Feijenoord, absoluut wilden voorkomen.

Op meerdere plekken waar groepjes jongeren bij elkaar kwamen, zoals bij de Vuurplaat en de Spoorweghaven was de politie met meerdere wagens aanwezig. En dan niet alleen met de standaard politieauto's, maar ook met busjes van de mobiele eenheid.

Volgens een woordvoerder van de politie werd al de hele dag sociale media in de gaten gehouden. Daarbij was vooral het oog gericht op berichten waarin mensen werden opgeroepen om problemen te veroorzaken.

Aanhoudingen

Tot laat in de avond bleef het rustig in Feijenoord. Toch volgden er nog drie aanhoudingen.

"We hebben één jongen aangehouden, omdat hij geen identiteitsbewijs op zak had", laat een woordvoerder van de politie weten. "We willen mensen uit de anonimiteit halen, om zo te voorkomen dat ze dingen gaan doen die niet kunnen. Maar dan moet je dus wel kunnen laten zien wie je bent."

De andere twee arrestaties waren voor wapenbezit. Op het Afrikaanderplein werd iemand opgepakt omdat hij een mes bij zich had. Op de Korte Stadionweg werd iemand betrapt met een boksbeugel.

Onrustig

Dinsdagavond was het bijzonder onrustig in sommige delen van Rotterdam-Feijenoord. Scooters werden in brand gestoken. Zeker vijf jongeren werden opgepakt voor vernieling.



Op meerdere plekken moest de politie pleinen en straten schoonvegen. Daarbij werd gebruik gemaakt van de wapenstok en een politiehond.