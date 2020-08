Gommers (EMC) woest over uitblijven extra loon zorg: 'Waarom zou je als verpleegkundige nog ja zeggen?'

Diederik Gommers, voorzitter van de Vereniging voor Intensivisten in Nederland en hoofd van het IC in het Erasmus MC in Rotterdam, heeft emotioneel gereageerd op het besluit van Tweede Kamer dat er geen salarisverhoging komt voor zorgmedewerkers.

Gommers, woonachtig in de Alblasserwaard, stak zijn mening bij NPO Radio1 Langs de Lijn en Omstreken niet onder stoelen of banken. "Er worden politieke spelletjes gespeeld. Maar het gaat wel om mensenlevens. Het is zwaar, emotioneel en er zitten grenzen aan."

"Als Rutte zegt dat er geen geld is, dan is er geen geld. Dan snap ik dat", zegt Gommers. "Maar we hebben hele ambitieuze plannen gemaakt hoe we de tweede golf moeten opvangen én de gewone zorg kunnen laten doorgaan. Maar daarbij zijn we volledig afhankelijk van de verpleegkundigen."

Vermoeid

Gommers ziet nog vrijwel dagelijks wat het begin van de uitbraak heeft teweeggebracht op zijn afdeling in het Erasmus MC. "De mensen zijn moe, moreel belast, er hangt een spanningsveld. en ze hebben een extra zetje nodig om zich te motiveren."

"We kunnen niet op deze korte termijn verpleegkundigen opleiden. Die zijn er gewoon niet", legt Gommers uit. "Dus vragen we nu aan de verpleegkundigen of ze meer uren willen werken en of ze hun contracten willen opplussen. Maar waarom zouden ze 'ja' zeggen als ze zo worden behandeld?"

Gommers maakt zich dan ook zorgen over hoe de coronacrisis zich verder ontwikkelt. "Zonder deze verpleegkundigen dan zijn die IC-bedden er gewoon niet. Dan gaan we eerder naar code zwart."

Enkele maanden geleden kregen de zorgmedewerkers wel te horen dat ze een eenmalige bijdrage van duizend euro zouden krijgen. "Die is nog altijd niet overgemaakt. Dat is gewoon een verloren zaak", voegt Gommers toe. "Maar het gaat niet eens om het absolute geld, meer over hoe er over je gesproken wordt."