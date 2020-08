Het weer van vandaag: zomers warm

Vandaag bevinden we ons opnieuw in de warme lucht. De temperatuur loopt op naar zo'n 27 of 28 graden. Verder schijnt de zon, maar trekken er ook wolkenvelden voorbij.

Vooral in de ochtend is er nog een lokale regenbui mogelijk. Er waait een overwegend matige zuidenwind. Mogelijk dat er in de avond of in de nacht naar vrijdag een lokale onweersbui valt.

Vannacht maakt vooral de kustregio kans op een lokale onweersbui. De temperatuur zakt naar 19 of 20 graden en er staat een zwakke zuidenwind. In de loop van de nacht neemt in heel de regio de bewolking toe.

Morgenochtend valt er een enkele regenbui. Morgenmiddag komt de zon tevoorschijn en ontstaan er landinwaarts een aantal stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Er waait een overwegend matige zuidwestenwind. In de loop van de middag neemt de wind iets in kracht toe.

Vooruitzichten

Komend weekend is het licht wisselvallig zomerweer. De zon schijnt geregeld, maar elke dag is er ook kans op een aantal buien. De temperatuur gaat gevoelig omlaag. Op zondag komt het kwik op maximaal 20 graden uit. Verder staat er vooral op zaterdag een stevige zuidwestenwind.