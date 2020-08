'Cruise Terminal Rotterdam ontvangt dit jaar waarschijnlijk geen reguliere cruiseschepen meer'

Begin dit jaar werden vanwege corona alle cruises voor Azië opgeschort. Vanaf 13 maart annuleerden cruisebedrijven ook alle reizen voor Europa en Noord-Amerika. Tot die dag ontving Cruise Port Rotterdam elf schepen. IJmuiden zag geen enkel cruiseschip. Het laatste schip in Amsterdam meerde op oudejaarsnacht aan. Sinds dat schip op Nieuwjaarsdag vertrok, zijn er geen meer gekomen.



Hoewel de opschorting van alle reizen officieel tot 31 oktober geldt, ziet het er niet naar uit dat er dit jaar nog naar en van Nederland 'gecruist' wordt. Mai Elmar, uitvoerend directeur van Cruise Port Rotterdam, denkt daar hetzelfde over als haar Amsterdamse collega Dick de Graaff: "Wij delen het inzicht dat er in 2020 waarschijnlijk geen reguliere cruiseschepen meer komen", zegt ze tegen de NOS .

Economische strop

Voor het milieu mag dat misschien positief uitpakken dit jaar, los daarvan is het stilvallen van de cruisevaart enorme economische strop voor de hele sector en aanverwante bedrijvigheid. "Een cruiseschip brengt gemiddeld zo ongeveer één miljoen euro aan bruto omzet op, met alles van bunkers, water en onderdelen tot gidsen, horeca en vervoer", volgens Elmar. Cruise Port Rotterdam zag zich genoodzaakt een beroep te doen op de NOW-regeling voor overheidssteun.

"Een ruwe schatting van wat Nederland alleen al op cruisegebied is misgelopen, is zo'n 300 miljoen euro", zegt Elmar. Recente cijfers uit onafhankelijk onderzoek zijn er niet.

Repatriëring

Dat reguliere cruiseschepen de Nederlandse havens niet meer aandoen, wil niet zeggen dat er helemaal geen cruiseschepen in Nederland meer aanmeren. "Cruiserederijen hebben een enorme humanitaire operatie uitgevoerd om crew over de hele wereld weer thuis te krijgen", zegt Elmar. Als onderdeel van die repatriëringsoperatie ontving Rotterdam nog zes schepen in coronatijd, maar dus zonder passagiers.



Ook zijn er cruiseschepen geparkeerd voor de kust bij Wassenaar, die af en toe nieuwe voorraad nodig hebben. Sommige gaan daarvoor naar Felison Terminals in IJmuiden. Ze tanken brandstof, proviand wordt aan boord gebracht en personeel mag even de kade op", zegt Alexander Coesel van de Felison Terminals. "Er is zo'n honderd man aan boord: onderhoudsmensen, schoonmakers, een kok, een arts. Die leven al maanden in hun eigen bubbel. Ze mogen hier ook niet buiten de kadehekken komen vanwege corona."

Een van de schepen voor de kust, World Dream, komt dit weekend naar Rotterdam. Reizigers zijn niet aan boord. Vermoedelijk wordt aan de kade proviand aan boord gebracht voor de personeelsleden.