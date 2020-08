Topambtenaar uit Rotterdam moet toeslagenaffaire kinderopvang vlot gaan trekken

Coenen is nu nog directeur Maatschappelijke Ondersteuning in de Wijk in Rotterdam. In die rol houdt ze zich bezig met zaken als armoede en schuldhulpverlening.

Door stopzetting van hun toeslagen voor kinderopvang in 2014 en tegenwerking door de Belastingdienst zijn duizenden ouders in grote financiële problemen gekomen. De affaire kostte staatssecretaris Snel de kop. Hij trad in december 2019 af en werd opgevolgd door Alexandra van Huffelen, voormalig wethouder in Rotterdam.

Dinsdag bleek dat gedupeerde ouders, die door de Belastingdienst zijn aangemerkt als 'schrijnende gevallen', nog steeds niet kunnen rekenen op compensatie. Terwijl ambtenaren beweren dat de regelingen al lang klaar liggen. Van Huffelen moet zich hierover woensdag verantwoorden in de Tweede Kamer.