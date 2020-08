Deze schrijfster had verlammingsverschijnselen, totdat ze door andere voeding haar brein gezond at

Dat voeding van alles doet met ons lichaam is algemeen bekend. Een kilootje meer of minder, een slecht gebit door veel suikers of een slechte huid door vet voedsel. Maar dat voedingsstoffen ook onze breinbalans bewaken en hersencapaciteit versterken, wordt minder vaak verteld. De Rotterdamse schrijver Charlotte Labbee schreef het boek 'Brain Food', dat vanaf donderdag te koop is.

"Als we kijken naar ons brein is het logisch dat we zien dat het bij alles betrokken is. Slapen, bewegen, presteren, concentreren; noem het maar op." Het brein is een klein orgaan, slechts twee procent van het hele lichaam, maar toch gaat zo'n 20 tot 25 procent van de binnengekregen energie daarnaartoe. "Dat is best veel."

Uitgehongerde hersenen

De een wordt chagrijnig of treurig als-ie trek heeft, de ander krijgt hoofdpijn of heeft weinig energie. "Veel mensen zullen dit herkennen, maar de link wordt nog niet vaak gelegd met de juiste voedingsstoffen. Dat is zonde, want hoe meer hersenen er uitgehongerd raken, hoe meer westerse ziektebeelden ontstaan zoals burn-outs. Een voedingsstoffentekort zorgt voor een disbalans."

De schrijfster spreekt uit eigen ervaring. Ze leefde jarenlang met stress en burn-outs en dat werd op een gegeven moment zelfs zo erg, dat ze verlammingsverschijnselen kreeg. "Als ik zo door zou gaan, zou ik binnen enkele maanden in een rolstoel terechtkomen. Toen ging er een knop om. Ik wilde gezonder gaan eten en leven, maar dat is niet eenvoudig als je dat al jaren op een bepaalde manier gewend bent. Uiteindelijk kwam ik bij het brein terecht. Want als je iets wil veranderen in je leven, start dat in het breinproces."

Brain Food

Labbee verdiepte zich in de neurowetenschappen en orthomoleculaire geneeskunde. "Dat bij elkaar is Brain Food geworden. Ongelooflijk gaaf wat je met je brein kunt doen als je daar de kennis van hebt."

Gezonde voedingsstoffen zitten onder meer in groente, maar ook water en omega 3 noemt ze belangrijk. "Geraffineerde suikers en bewerkte voeding zijn niet goed. Eigenlijk van zo'n 85 tot 90 procent van wat je in de supermarkt vindt, wordt ons brein op de lange termijn niet blij."

Maar het boek bevat ook bijna tachtig recepten. "Alleen groente eten is saai, maar als je op een leuke manier gaat koken en het niet te moeilijk maakt, kun je met kruiden en lekkere recepten goede maaltijden maken. Daar worden dan niet alleen volwassenen, maar ook kinderen blij van."