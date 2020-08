Onze man op Zuid werd 'te vol' Portugees winkeltje uitgebonjourd

Verslaggever Maurice Laparlière vertelt vanuit Portugal over zijn vakantie-ervaring in coronatijd

Iedereen heeft er een mondkapje, het maximum aantal mensen in winkels wordt strikt gehandhaafd en twee meter afstand houden is de standaard in Portugal. 'Onze man op Zuid' Maurice Laparlière is op vakantie en voelt zich veiliger in het noorden van Portugal dan in Nederland.

Toch gingen aan zijn vakantie ingewikkelde afwegingen vooraf, inclusief familieleden die hem voor gek verklaarden. "Mijn vader heeft gezegd dat hij mij de eerste veertien dagen dat ik terug ben in Nederland niet wil zien. Dat zal nu misschien tien dagen zijn", vertelt Maurice vanaf zijn vakantieadres op Radio Rijnmond.

Is het verantwoord om vakantie in het buitenland te vieren? Die vraag klemt extra als je wilt vliegen. Onze verslaggever besloot - nadat hij maanden de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken nauwgezet in de gaten had gehouden - om het erop te wagen en samen met zijn vriendin en twee kinderen op vakantie naar Portugal te gaan.

Lik op stuk

Op papier een riskante onderneming, omdat het gebied rondom Porto anderhalve week geleden nog code oranje droeg. In de praktijk valt het alleszins mee. De Portugezen hanteren strengere veiligheidsmaatregelen dan Nederlanders. Nog een verschil: zij houden zich ook aan deze regels. "Laatst wilde ik flessen water kopen in een levensmiddelenwinkeltje. Een oude man die daar waarschijnlijk al een halve eeuw werkt, gaf mij toen meteen luid en duidelijk te verstaan dat het niet de bedoeling was dat er twee mensen in zijn zaak stonden."

Het is een goed voorbeeld van hoe serieus de Portugezen het coronavirus nemen. "Overal hangen flyers waarop staat dat je twee meter afstand tot elkaar moet houden. Het valt mij op dat hier meer mensen een mondkapje dragen dan in Nederland. Iedereen heeft er een binnen handbereik. Afstand houden is hier in het ruige noorden van Portugal sowieso erg gemakkelijk. We zijn vooral in kleine bergdorpjes", zo vertelt Maurice.

Alleen het vliegen was een enigszins ongemakkelijke ervaring. "Het vliegtuig was toch wel behoorlijk vol. Je doet dan maar voorzichtig en hoopt dat je naast de goede zit."

Het goede gedrag van de Portugezen vertaalt zich in de cijfers. De code in het noorden van Portugal is inmiddels afgeschaald van oranje naar geel. Maurice vliegt zondag vanaf de luchthaven van Porto naar Brussel. Hij gaat maandag weer aan het werk. "Tijdens mijn werk loop ik meer risico op besmetting dan in Portugal."