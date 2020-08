Sparta - NAC is vanaf 13:00 uur live te volgen op Rijnmond. Foto: Mischa Keemink (VK Sportphoto)

Sparta is in volle voorbereiding op de pittige start in de eredivisie. Na de uitwedstrijden spelen de Rotterdammers zaterdagmiddag om 13:00 uur tegen NAC Breda voor het eerst op Het Kasteel. Rijnmond is aanwezig en zendt het duel live uit via de website, de app en het YouTube-kanaal.

Vanwege de coronamaatregelen mogen er maar 750 supporters het Kasteel in. Kun je er net als vele Spartanen dus niet bij zijn, hoef je via onze livestream niets van deze wedstrijd te missen. Verslaggever Ruud van Os zal voor het commentaar zorgen. De wedstrijd begint om 13:00 uur en is negentig minuten te volgen.

Uiteraard blikken we na afloop met alle hoofdrolspelers terug op deze wedstrijd. Dit is zoals altijd zo snel mogelijk terug te zien op onze site en in de Rijnmond-app.



Kijk hier vanaf 13:00 uur live naar Sparta-NAC Breda:



Mocht de link niet werken, kijk dan via onze livestream op YouTube:



LIVE: Sparta - NAC 1-0

5' 1-0 Danzell Gravenberch

Opstelling Sparta: Van Leer; Fortes, Beugelsdijk, Vriends, Faye; Harroui, Smeets, Rayhi, Auassar; Thy, Gravenberch