Sparta - NAC zaterdag live te zien op Rijnmond.nl

Sparta is in volle voorbereiding op de pittige start in de eredivisie. Na de uitwedstrijden tegen TOP Oss (3-1 winst, in Delden) Feyenoord (3-0 verlies) en Telstar (0-0) spelen de Rotterdammers zaterdag tegen NAC voor het eerst op Het Kasteel. Rijnmond is aanwezig en zendt het duel vanaf 13:00 uur live via deze site en YouTube uit.