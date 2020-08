Jeanne geniet op haar driewieler van enorme kunst in Ahoy

Jeanne van der Sande is spastisch en rijdt met haar driewieler langs de enorme schilderijen en video-installaties. Ze is blij met het initiatief: "Het is een unieke kans om dit te doen en ik vind het leuk om dit in mijn eigen stad te mogen meemaken. Ik vind het geweldig dat Ahoy dit doet voor gehandicapten."

Volgens Jeanne zijn lang niet alle musea toegankelijk voor mindervaliden: "Er is een aantal musea in Rotterdam die alleen trapjes hebben en daar heb ik natuurlijk veel moeite mee. Bij heel veel dingen loop je toch tegen obstakels aan. En dan denk ik: waarom moet dat nou? Waarom kan dat niet even anders? Want dan kunnen mensen zoals ik er ook in."

Een spontane samenwerking

Het initiatief kwam vlot tot stand. Mede dankzij fysiotherapeut Cor Sier. Hij hoorde dat zijn patiënten met een fysieke beperking graag de kunst wilden bekijken en belde Ahoy. "We zijn eigenlijk altijd van samen beslissen binnen de zorg. Dus ik dacht: laten we maar eens een lijntje uitgooien." En mét succes: "Toen werden we deze week gelukkig gebeld en was het ineens: koppen bij elkaar, hoe gaan we dit doen?"

Cathy Jacob van Boijmans vindt het niet meer dan logisch dat iedereen de kunst nu kan bekijken. "We zijn dit begonnen als een cadeau aan de stad en daar hoort iedereen bij. Dus wij hadden onmiddellijk het gevoel van: dit moeten we doen."



Vanwege de grote aanvraag werden de openingstijden van de drive-through verruimd, maar toch zijn donderdag alle resterende kaarten verkocht.