Hoofdagent verdacht van doorspelen informatie uit politiesysteem

Een 30-jarige hoofdagent uit Gorinchem wordt door justitie verdacht van ernstig plichtsverzuim. Hij zou als agent van de Eenheid Rotterdam geld hebben aangenomen voor het doorspelen van informatie. Ook had hij drugs in bezit. De agent, die al eerder werd geschorst, moet zich volgende week voor het eerst voor de rechter verantwoorden.

Justitie verdenkt de man ervan vanaf 2015 tot dit voorjaar in de fout te zijn gegaan. In die vijf jaar zou hij geld hebben aangenomen om in het computersysteem van de politie informatie op te zoeken. Die informatie had hij niet nodig voor zijn werk of onderzoeken. Hij zou het aan anderen hebben doorgespeeld.

Ponypacks

Dit voorjaar vond de politie bij hem ook nog ponypacks met cocaïne en fenacetine, dat wordt gebruikt om coke te versnijden. Daarnaast werd bijna vijfduizend euro bij de man gevonden. Geld waarvan hij volgens justitie moest weten dat het niet op legale wijze was verkregen.



Het is niet voor het eerst dat een agent vanwege een misstap voor de rechter moet komen.