Sloop dreigt voor onafgebouwd testcentrum getijde-energie bij de Grevelingendam

Er moet voor 1 januari een partij komen die het testcentrum voor getijde-energie in de Grevelingendam wil afbouwen, anders wordt wat tot dusver gebouwd is weer gesloopt. Dat laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. Op de bouwplaats, precies tussen Goeree-Overflakkee en Zeeland, gebeurt al bijna een jaar niks.

Ontwikkelaar BT Projects moest zich terugtrekken uit het project vanwege financiële problemen. Er zou een miljoenentekort zijn. Rijkswaterstaat kijkt nu of er andere gegadigden zijn voor het Tidal Technology Center.

"Dat is triest", vertelt Menno Broers, directeur van BT Projects. "We hebben er ruim vijf jaar hard aan gewerkt. Halverwege het traject is onze financier uitgestapt. We hebben allerlei gesprekken gevoerd om de financiering op een andere manier rond te krijgen en daarin zijn we gestrand."



Bij het testcentrum zou gekeken worden hoe er met turbines en waterkracht energie opgewekt kan worden. Rijkswaterstaat, de eigenaar van de Flakkeese Spuisluis, gaf hiervoor een vergunning af met de afspraak dat het voor 1 juli 2020 klaar zou zijn. Die vergunning is inmiddels dus ingetrokken.



Waterkwaliteit Grevelingenmeer

Op dit moment is de opening in de sluis door de werkzaamheden dicht. Op de bodem van de spuisluis is beton gestort. Rijkswaterstaat wil graag dat de sluis weer gebruikt kan worden om het water in het Grevelingenmeer te verversen met zout water vanuit de Oosterschelde. De waterkwaliteit in de Grevelingen laat al tijden te wensen over.



De sluis wordt sowieso weer in oorspronkelijke staat gebracht, maar ook daar is veel geld voor nodig. De investeringen voor het testcentrum gaan daarmee verloren. Zo heeft het Rijk via de provincie Zeeland 3,7 miljoen euro geïnvesteerd in het project. Als BT Projects hiervoor verantwoordelijk wordt gesteld betekent dat een faillissement van het bedrijf.

Op de website van de gemeente Goeree-Overflakkee werd het testcentrum nog aangekondigd als een 'goed voorbeeld van de innovatiekracht op het eiland'. De gemeente prijkt ook met het logo op het projectbord en in de promofilmpjes van de ontwikkelaar. Toch zegt een woordvoerder dat Goeree-Overflakkee niet betrokken is bij dit project en er ook geen geld in heeft gestoken. Wel vindt de gemeente Goeree-Overflakkee het erg jammer als het TTC er niet komt.



Gevolgen voor getijdecentrale Brouwersdam

De gemeente is wél betrokken bij de komst van een grote getijdecentrale in de Brouwersdam. De turbines hiervoor zouden getest worden bij het Tidal Technology Center in de Grevelingendam. Of dat project hierdoor nu vertraging oploopt, is onduidelijk.

"Het testen kan op andere plekken", legt Broers uit. "Maar het TTC is bij uitstek de meest geschikte plek, omdat die nabootst wat er in de Brouwersdam ook gebeurt. Een dam, waar water door gaat stromen en waarbij je dan een turbine in het kanaal zet. Zo’n testlocatie is nergens anders ter wereld te vinden."

Rijkswaterstaat kon niet zeggen hoe groot de kans is dat een andere ontwikkelaar in het project stapt. Maar in deze coronatijd is het extra lastig om investeerders te vinden. "Commerciële banken vinden het sowieso te innovatief, te uitdagend. Het heeft voor hun teveel onzekere componenten", aldus Broers.