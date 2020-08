Aanmeldingen Rotterdamse studentenverenigingen gaan door het dak in coronajaar

De Rotterdamse studentenverenigingen zijn historisch populair in dit coronajaar. Dat geldt meer in het bijzonder voor het studentencorps en Laurentius waar al een ledenstop is afgekondigd. De grote nieuwe aanwas is opmerkelijk aangezien de verenigingen tijdens de introductieweek - het is donderdag de laatste dag van de zogeheten Eurekaweek - nauwelijks de kans hebben gekregen om zich te presenteren.

Toch had president van RSC/RVSV Guido van Winden wel verwacht dat het storm zou lopen. In deze tijd waarin jonge mensen een groot deel in isolement moeten doorbrengen vanwege de pandemie, biedt het studentencorps uitkomst. "Wij bieden een sociaal vangnet, bijvoorbeeld door de verenigingshuizen die we kunnen aanbieden aan onze nieuwe leden. Daarnaast hebben we natuurlijk de gezelligheid op onze sociëteit." Het Rotterdams studentencorps kreeg zo'n dertig procent meer aanmeldingen ten opzichte van vorig jaar.

De terughoudendheid van universiteiten en hogescholen om fysieke colleges en werkgroepen te geven waar studenten elkaar kunnen ontmoeten, is volgens Van Winden ook een succesfactor van studentenverenigingen. "Nu kan je minder snel vriendschappen sluiten tijdens je studie. Studentenverenigingen bieden daarvoor een oplossing."

Huidhonger

Ook toekomstig voorzitter van Laurentius Lars Ashman denkt dat de 'contactleegte' die onderwijsinstellingen laten vallen in het voordeel van studentenverenigingen werkt. "Hbo- en wo-opleidingen willen of kunnen maar een beperkt aantal contactmomenten aanbieden. Daardoor kijken studenten eerder naar ons al ze sociale contacten willen opbouwen."

Ook bij Laurentius is de inschrijflimiet al bereikt. Dit gebeurde zelfs al zondag, voordat de Eurekaweek was begonnen. "We hebben ons inschrijfportaal dit jaar al begin augustus geopend, veel eerder dan normaal. Wij vullen het gat dat opleidingen laten liggen doordat zij maar weinig fysieke contactmomenten aanbieden."

Laurentius heeft dan ook veel meer inschrijvingen dan vorig jaar. "We hebben maximaal ruimte voor 300 nieuwe leden en dat aantal zijn we al gepasseerd."

Studentenvereniging S.S.R. werd eerder volledig uitgesloten van de Eurekaweek vanwege coronabesmettingen onder een deel van hun leden. Ze mochten uiteindelijk nog wel meedoen aan de online-activiteiten. De vereniging kreeg nog 150 tot 180 nieuwe inschrijvingen binnen. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Dubbele standaard

S.S.R-voorzitter Jelle Mooij denkt ook dat het online onderwijs juist de behoefte aan fysiek contact versterkt. Hij hoopt dat de komende tijd een transitiefase plaatsvindt waarin verengingen weer meer ruimte wordt geboden om leuke activiteiten aan te bieden. "Het blijft raar dat wij bijvoorbeeld deze week geen alcohol mogen schenken en om 22 uur 's avonds dicht moeten, terwijl een deur verderop een café zit dat wel alcohol mag schenken en tot laat open is."

Corpsvoorzitter Van Winden vermoedt dat ook de beperkingen om vrij te reizen de studentenverenigingen in de kaart spelen. "Na de middelbare school is er altijd een groep mensen die eerst een jaar wil reizen. Maar die hele stroom blijft in Nederland en wordt voor een deel nu al lid van een studentenvereniging."

Tegelijkertijd is corona waarschijnlijk maar één factor in het succes van de studentencorpora. Ook vorig jaar moesten studenten loten om lid te kunnen worden van het Rotterdams corps. Dat past volgens Van Winden ook in het landelijke beeld. "Bij alle studentencorpora moet worden geloot."