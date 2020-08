Directrice Ahoy over ontslagen: 'Personeel voelt als familie'

Directrice Ahoy over ontslaggolf: 'Met dit kernteam willen we deze periode doorkomen'

"Ik heb moeten aankondigen dat we aan de vooravond van een grote reorganisatie staan", vertelt een uit het veld geslagen Jansen donderdag. Veertig procent van de 270 werknemers, 108 mensen, moet het team verlaten. "De branche waarin we zitten, staat al sinds maart stil. We staan op nul."

Jansen is ontzet. "Dit is vreselijk. We zijn een bedrijf met ongelooflijk veel mensen die met hart en ziel hun werk doen. Mensen die vaak al ongelooflijk lang bij ons werken, dan voelt dat ook een beetje als familie. Dan is het heel zwaar en zuur als je zo'n boodschap moet brengen."

Scenario's

Het bestuur van Ahoy heeft zijn uiterste best gedaan dit te voorkomen, maar dat is niet gelukt. "We hebben alle scenario's bekeken, maar afgelopen periode kwamen we tot de conclusie dat, onlangs de versoepelingen, we niet de kosten kunnen dekken. Dat houdt eens op. Hoe gezond we deze crisis ook zijn ingegaan."

En het ziet er niet naar uit dat het voorlopig beter wordt. Jansen denkt niet dat er dit jaar nog grootschalige evenementen georganiseerd kunnen worden. "Wij roepen dan ook de overheid op om ons en de rest van onze sector deze winter door te helpen door de NOW-regeling door te trekken." Jansen hoopt daar met Prinsjesdag meer over te horen.

Jubileum

Afgelopen jaar en aankomende periode hadden een glansperiode voor Ahoy moeten worden. Zo zouden ze de host zijn van het Songfestival in mei en bestaat de evenementenlocatie binnenkort 50 jaar. "Niemand had dit kunnen verzinnen en dat blijft onwerkelijk. Om dan zo'n ingreep te moeten doen en om van zoveel lieve, fijne, goede collega's afscheid te moeten nemen is niet fijn."

Jansen wil met het kernteam dat overblijft weer verder bouwen. "Met hen willen we deze periode doorkomen en verder gaan. Van daaruit gaan we samen met de overheid kijken wat er wel kan."

Jansen ziet in 2020 niet veel meer gebeuren aan grootschalige evenementen. "In het voorjaar kunnen we hopelijk weer wat meer. Daar werk ik naartoe. Dan moeten we zien of we weer mensen gaan aannemen."