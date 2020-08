NAM: 'Kans op aardbeving bij gasboring in Pernis is verwaarloosbaar'

De kans op aardbevingen door gaswinning onder Pernis is verwaarloosbaar. Dat hebben advocaten van de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) donderdagmiddag verklaard in een rechtszaak die de gemeente Rotterdam had aangespannen tegen de Nederlandse Staat.

Volgens de gemeente zou het opnieuw naar gas boren in Pernis te grote risico's voor bevingen met zich mee brengen. Daarom maakte de gemeente bezwaar tegen de vergunning die de minister van Economische Zaken heeft afgeven om het boren in Pernis weer te kunnen hervatten.

Volgens de NAM zitten de bevingskansen bij het boren in Pernis in de laagste risicocategorie. De NAM baseert dit op een methode die door Staatstoezicht op de Mijnen en TNO is vastgesteld. Volgens de gemeente Rotterdam valt het onder categorie 2 en is er negentien procent kans op bevingen.



Gaswinning niet meer van deze tijd

De advocaten van de gemeente Rotterdam voerden tijdens de zitting aan dat gaswinning niet langer kan in een tijd van energietransitie. Naar gas boren is niet duurzaam, bovendien zou dit de mogelijkheden voor geothermie - gebruik van aardwarmte - bemoeilijken.

Volgens de NAM zijn er nog geen concrete plannen voor het het boren naar heet water. Het boren naar water en naar gas zou goed naast elkaar kunnen plaatsvinden.

De NAM wil in Pernis een zogenaamde sidetrack boring uitvoeren om gaswinning te hervatten. Het gas zit in een klein gasveld 1500 meter onder Pernis. Het is vier jaar niet gebruikt en het bestaande boorgat is verstopt doordat het is volgelopen met zand.

Met een mobiele boorinstallatie kan er een aftakking gemaakt worden naar de bestaande pijp. De vergunning die daarvoor nodig is, wordt nu door de gemeente Rotterdam aangevochten. De vergunning om gas te winnen heeft de NAM al. De productieperiode is vorig jaar nog verlengd tot 2030. Tegen dat inmiddels onherroepelijke besluit van de minister heeft de gemeente geen bezwaar gemaakt.

De bestuursrechter doet binnen 14 dagen uitspraak.