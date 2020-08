Wat moet je doen als een bedelaar je aanspreekt? 'Geef ze geen geld'

Het aantal bedelaars in Rotterdam is de laatste tijd toegenomen, zegt Hans Hoekman. De politieagent die regelmatig op Radio Rijnmond is te horen als veiligheidsexpert, geeft aan hoe je hier het beste mee om kunt gaan. "Geef ze geen geld."

Het aantal klachten over bedelaars neemt de laatste tijd toe volgens Hoekman. "Zowel het winkelende publiek als winkeliers benaderen ons regelmatig. Bedelaars vormden een groot probleem rond de eeuwwisseling en dat probleem is toen voor een groot deel opgelost door gerichte hulpverlening. Nu zien we het langzaam weer terugkeren."

Dit zou volgens de agent goed door corona kunnen komen. "Zorginstellingen zijn (gedeeltelijk) op slot gegaan. Dak- en thuislozen hangen meer rond op straat." Volgens hem is het gedrag van bedelaars ook aan het veranderen. "De meeste Rotterdammers zijn het wel gewend dat er iemand voor een winkel kan staan om geld te vragen. Maar steeds meer bedelaars nemen geen genoegen met een negatief antwoord, worden agressiever en gaan je aanraken of je achterna lopen. Dan komt het wel erg dichtbij."

Averechts effect

Zomaar om geld of spullen bedelen in Rotterdam is verboden. Iets verkopen als een straatkrant of geld krijgen voor het spelen voor muziek, is niet strafbaar. Volgens Hoekman is hulpvaardigheid een goede eigenschap, maar heeft geld geven aan bedelaars een averechts effect. "Tachtig tot vijfentachtig procent van de bedelaars staat er door eigen keuzes. Stel je geeft twee euro en dit gebeurt tien keer, dan rent de bedelaar naar de dichtstbijzijnde dealer en haalt drugs of alcohol. Dit trekt ook weer dealers naar de stad."

Het advies van Hoekman is dus geen geld geven. "Als je echt iemand wilt hebben, kun je een broodje voor de bedelaar kopen in de winkel. Je zal dan zien dat hij of zij dat broodje niet eens wil hebben." Het is volgens hem ook lang niet altijd het geval dat bedelaars erg hulpbehoevend zijn. "Laatst hebben we een bedelaar aangehouden die ook een agressieve stijl had. Op het bureau bleek dat zij meer dan honderd euro had verzameld in anderhalf uur tijd."