Jongeren in Rotterdam-Zuid houden zich opnieuw gedeisd na roerige dinsdagavond

Na de zeer roerige dinsdagavond met relletjes, in brand gestoken voertuigen en uitgedaagde agenten en een woensdagavond met vier aangehouden jongeren was het donderdagavond nog rustiger in de Rotterdamse wijk Feijenoord. "Het was een hele rustige avond," zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.

Net als woensdagavond was er veel politie op de been om een nieuwe escalatie te voorkomen. Volgens Tenzer gebeurde er dit keer vrijwel niets. "Gisteren heb ik nog wat brandjes gezien en werd jeugd soms fel aangesproken door boze buurtbewoners."

Tenzer volgt de ontwikkelingen in de wijk en liep deze avond mee met jongerenwerker Yusuf Can (26). Hij was vandaag eigenlijk vrij, maar wilde zich graag inzetten voor de wijk. "Hij probeert de jongeren uit elkaar te houden," zegt Tenzer. "Je merkt dat jongeren echt naar hem luisteren."

Om 22:00 uur zat het werk van Can erop. Hierna was het de beurt aan tien zogenaamde 'buurtvaders.' Deze mannen hebben onder meer het Spoorweghavenplein bewaakt.

Tenzer loopt een aantal dagen rond door de wijk in Rotterdam-Zuid en spreekt daar met bewoners over de onrustige avonden. Vrijdagmorgen is zijn reportage te horen op Radio Rijnmond.

