Het weer van vandaag: opnieuw een zomerse dag

Vanochtend is het overwegend bewolkt en valt er een enkele bui. Vanmiddag gaat met name aan zee de zon flink schijnen. Ook in het binnenland komt de zon er goed bij, maar ontstaan er ook een aantal stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot lokaal 27 graden. Er waait een matige tot (vrij) krachtige zuidwestenwind.

Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur zakt naar een graad of 17. In de loop van de nacht kan er met name aan de kust een enkele bui vallen.

Morgen start de dag in de westelijke helft van de regio met geregeld buien. In het oosten is het dan nog overwegend droog. Af en toe schijnt de zon even. In de middag zijn de rollen precies omgedraaid. Dan vinden we de meeste zon terug in het westen en trekken de buien naar de oostelijke helft van de regio. Het is 22 graden en er staat een matige tot (vrij) krachtige zuidwestenwind.

Vooruitzichten

Ook op zondag en aan het begin van de nieuwe werkweek houdt het licht wisselvallige zomerweer aan. De temperatuur zakt daarbij naar zo'n 20 graden.