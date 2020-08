Geduld gedupeerde moeders opnieuw op de proef gesteld in slepende toeslagenaffaire

Nog langer wachten op terugbetaling, nog langer wachten op compensatie en nog langer wachten op persoonlijke excuses. Gedupeerde ouders in de Toeslagenaffaire slaken opnieuw een diepe zucht. Want nog steeds kunnen ze deze al jaren slepende kwestie niet afsluiten. Dit keer is er vertraging met de afhandeling. Daardoor moeten duizenden gedupeerde ouders nog langer wachten op hun geld en een tegemoetkoming. "Je moet echt een hele lange adem hebben", verzucht gedupeerde moeder Ingrid Otting uit Capelle aan den IJssel.

Zij is net als ruim 160 andere ouders van de Capelse kinderopvang De Parel jarenlang onterecht aangemerkt als fraudeur. "Het is al vijf jaar aan de gang en we hopen dat we nu eens ons gelijk krijgen, ons geld terug en dat we verder kunnen", zegt gedupeerde moeder Latifa Bouharra.

Verhaal gaat verder onder de foto van Latifa Bouharra

De Capelse kinderopvang De Parel bood gratis kinderopvang en vroeg zonder dat ouders dat wisten de maximale toeslag voor het maximale aantal uren. Het enige wat ouders daarvoor hoefden te doen, was de kinderopvangtoeslag op de rekening van De Parel te laten storten.

In 2013 komt de fraude aan het licht, omdat een medewerker van de kinderopvang als klokkenluider de zaak aanhangig maakt. Het echtpaar dat de kinderopvang runde, wordt vervolgd en veroordeeld.

Maar ook ouders worden gezien als fraudeurs en krijgen te maken met een hardvochtige Belastingdienst. "Heel frustrerend", zegt moeder Ingrid. "Je bent opgelicht door de kinderopvang en daarvoor word je gestraft. Dat kan niet kloppen."

'Je bent opgelicht en daarvoor word je gestraft' moeder Ingrid

De Belastingdienst eist de uitgekeerde kindertoeslagen volledig terug. "Totaal 23.000 euro moest ik terugbetalen voor twee jaar kinderopvang voor mijn twee zonen", vertelt moeder Ingrid. Uit protest betaalt ze, maar ze vindt het oneerlijk omdat ze altijd netjes en volgens de regels heeft gehandeld.

De Belastingdienst denkt daar anders over; die verwijt ouders dat ze geen vraagtekens zetten bij een gratis kinderopvang. Dat had een signaal moeten zijn dat de Capelse kinderopvang geen zuivere koffie was.

De regel is dat er altijd een ouderbijdrage betaald wordt, hoe minimaal ook. "Kijk, hier staat dat het gratis is", wijst ze aan in haar dikke dossier van de Toeslagenaffaire.

Verhaal gaat verder onder de foto van de voormalige opvang De Parel in Capelle aan den IJssel

Dat het too good to be true was, vindt moeder Ingrid een onterecht verwijt. Want de kinderopvang werkte samen met de school, had een vergunning van de gemeente en promootte de gratis opvang in folders. "Je vertrouwt dat. Je kind zit op een school die samenwerkt met de kinderopvang. Als ouder ga je niet de school, de gemeente of de Belastingdienst controleren. Dat doe je niet."

'Bij niemand gingen alarmbellen af' Klokkenluider

Ook de klokkenluider in deze Capelse zaak vindt het verwijt aan de ouders onterecht. "Bij niemand gingen de alarmbellen af dat het concept van deze kinderopvang niet klopte. Dus dat ouders dachten dat het wel in orde was, was niet gek", zegt Willeke Ravenna. Zij was medewerker van de Capelse kinderopvang en heeft aan het licht gebracht dat haar werkgever de boel belazerde.

Verhaal gaat verder onder de foto van klokkenluider Willeke Ravenna

Na een jarenlange strijd van ouders en Kamerleden, en na een onderzoek van de commissie-Donner staat onomstotelijk vast dat de ouders geen fraudeurs waren en dat ze slachtoffer zijn geworden van de hardheid van het toeslagensysteem.

Hun naam is daardoor gezuiverd, maar ze hebben hun geld nog niet terug. En de terugbetaling laat nog langer op zich wachten. Want deze week moest staatssecretaris Van Huffelen erkennen dat de afhandeling langer gaat duren vanwege de complexiteit van alle dossiers. Pas over een maand wordt duidelijk welke dossiers dit jaar nog kunnen worden afgehandeld.

De moeders zijn het meer dan beu, maar moeten dus nog meer geduld opbrengen. "We hadden wat anders verwacht, ergens in september zouden we meer horen maar nu weten we het niet", zegt moeder Latifa. "Het is opnieuw frustratie en ik hoop dat het binnen een jaar gebeurt, maar ik zie het er nog niet van komen", zegt moeder Ingrid.

Bekijk hier de reportage over de stand van zaken voor gedupeerde moeders Latifa en Ingrid