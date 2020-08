Rotterdamse voedselbank krijgt zelfbedieningswinkel: 'Een supermarkt maar zonder afrekenen'

Het aantal mensen dat genoodzaakt is boodschappen te halen bij de voedselbank neemt in Rotterdam toe, maar nog steeds minder hard dan in andere grote steden. De afgelopen maanden kwam er 10 procent meer klanten bij de voedselbank.

Directeur van de Voedselbank Rotterdam Rob Boswinkel maakt zich nog geen zorgen. "Het is nog een beetje ongewis wat de toekomst gaat brengen. Als de crisis steviger aanpakt, dan zou het best kunnen zijn dat die getallen gaan stijgen. Dat is best iets waar we rekening mee moeten houden."

De voedselbank bereidt zich voor op een stijging van 25 tot 50 procent en kan dat wat hoeveelheden voedsel betreft aan. "We zullen dan nog wel wat meer vrijwilligers nodig hebben om die enorme hoeveelheden voedsel te kunnen verwerken."

In de tijd van de bankencrisis was in Rotterdam een stijging van 60 procent. "Dat is ons ook steeds gelukt. We zijn ook wat gewend in de loop van de tijd."

Supermarkt zonder afrekenen

Na de zomer komt in Rotterdam een zelfbedieningswinkel. Met ontvangstruimte waar mensen een kopje koffie kunnen drinken.

"Het is nu erg onpersoonlijk. Iedereen krijgt een vastgesteld pakket. Je hebt daar verder geen keuze in. Het is natuurlijk heel leuk om zelf een keuze te maken uit de spullen die aangeboden worden. Het is niet anders dan een gewone supermarkt, alleen niet afrekenen aan het eind van de rit."

Boswinkel denkt dat de zelfbedieningswinkel ook mensen over de streep haalt zich aan te melden als klant. "Mensen stappen wat makkelijker naar zo'n winkel dan naar een uitdeelpunt."

De winkel komt aan de Mathenesserstraat te zitten en wordt op dit moment ingericht. "We gaan vanaf half september experimenteren en ik denk dat we begin oktober officieel openen."

De directeur van de voedselbank hoopt dat de koffiecorner in de nieuwe zelfbedieningswinkel een informele plek is waar mensen even opgevangen kunnen worden. Als ze problemen hebben, kunnen ze aan hulpinstanties worden gekoppeld. "We hopen zo'n 300 klanten uit omliggende wijken daar te kunnen helpen."