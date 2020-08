Feyenoord getinte trainersstaf bij FC Barcelona

Koeman speelde midden jaren negentig bij Feyenoord nog samen met Larsson en Alfred Schreuder speelde in drie periodes voor Feyenoord. De Barnevelder, die vanuit de jeugd doorbrak, speelde tussen 1991 en 1993 bij Feyenoord en keerde via NAC en RKC in 2003 weer terug in de Kuip.

Nadat hij onder trainer Ruud Gullit uitgeleend werd aan RKC, kwam hij in 2005 terug en speelde uiteindelijk tot 2007 bij Feyenoord. Schreuder werd onlangs ontslagen als hoofdtrainer van het Duitse Hoffenheim.

Larsson speelde tussen 1993 en 1997 bij Feyenoord en stond tussen 2004 en 2006 bij FC Barcelona als speler onder contract. De Zweed won onder trainer Frank Rijkaard ook de Champions League met de Catalaanse club. Larsson, die onlangs genoemd werd als mogelijke assistent-trainer in de toekomst van Dirk Kuijt bij Feyenoord, stond op eigen benen in Zweden. In 2019 hield hij het bij Helsingborgs voor gezien.

Ronald Koeman bereikte als speler zijn hoogtepunt bij FC Barcelona door op Wembley met een rake vrije trap de Champions League te winnen ten koste van Sampdoria. Koeman kwam zowel als speler en als trainer uit voor Feyenoord. Tussen 2011 en 2014 zwaaide hij de scepter in de Kuip.