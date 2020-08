Boer Kees Trouw oogst duizenden tonnen aardappels, maar moet uit zijn pensioenpot eten

"We hopen dat we half oktober ongeveer zesduizend ton aardappelen geoogst hebben. Dat zijn een hoop aardappelen." Kees Trouw staat op zijn boerenbedrijf in Hellevoetsluis waar de ladingen aardappelen de opslag in worden gereden.

In april haalde de aardappelboer met zijn compagnon Aart-Jan Spoon drieduizend ton frietpiepers van het land. Door de sluiting van de horeca wilde niemand ze meer kopen. Nu komt er een nieuwe oogst uit de grond, maar Trouw verwacht er weinig van.

Er worden nog steeds veel minder aardappels gegeten. Dat heeft invloed op de prijs die de boer voor zijn kilo's krijgt en er is weinig reden voor optimisme. Kees Trouw kan wel vloeken. "Dat woord ga ik hier niet noemen, maar de voortekenen zijn heel slecht."

Eerder dit jaar kreeg Trouw honderdduizend euro als eenmalige compensatie. "Dat was niet toereikend. Het geld dat ik eigenlijk had moeten verdienen en dat ik nodig had om de boel volgend jaar weer om te zetten, heb ik niet ontvangen. Dat betekent dat ik mijn reserves aan het aanspreken ben. En dat is mijn pensioen, daar gaat een groot gedeelte van in het bedrijf volgend jaar."

Er moet iets groeien op het land

De tegemoetkoming was goed voor maar een derde van Trouws totale kosten. Toch is de aardappelboer genoodzaakt weer te gaan poten. De afspraken met afnemers worden al in januari of februari gemaakt. De crisis begon daarna. "Toen had ik alles al besteld en geregeld. Dan kan ik het wel inleveren, maar ik krijg mijn centen niet terug. En er moet iets groeien op het land. Ik heb een investering gedaan in machines en opslag. Die wil ik wel graag blijven benutten."

De boer hoopt dat de markt in januari weer aantrekt. Dan kan hij misschien kostendekkend zijn. "Er geld in blijven pompen ben ik gauw zat."

Trouw denkt ondertussen na over andere, goedkopere gewassen, zoals bruine bonen, erwten of peulvruchten. "We zoeken naar een alternatief dat er eigenlijk niet is."

Ook het voortbestaan van de boerderij op lange termijn is onzeker. Van zijn twee zoons heeft er een belangstelling in het boerenbedrijf van Trouw. "Ze zien de ontwikkeling in Nederland. Dat het heel veel geld kost en dat de beloning er niet is. Voor nu zoeken ze werk buitenshuis."