Inklimmers zwembad Papendrecht ontglippen aan politie

Inklimmers in zwembaden. In Pernis zorgden ze voor een lokale crisis, in Papendrecht houden ze de gemoederen ook bezig. De afgelopen nacht ontglipten de nachtelijke zwemmers aan de politie.

"Het is de derde keer dat het is gebeurd", zegt bedrijfsleider Monique Kooij. "Uiteraard willen we niet dat mensen 's nachts in het buitenbad duiken. Dat is gevaarlijk."

De leiding van het zwembad zegt alles te doen om de zwemmers zonder kaartje te weren en - mocht dat niet lukken - te signaleren. "We hebben camerabeelden, die gaan naar de politie. Hopelijk kunnen ze iets met de beelden."

De omwonenden van het zwembad aan de Burgemeester Keijzerweg spelen een actieve rol in het signaleren van nachtelijke bezoekers. Zij bellen ook de politie. Die kon de eerste nachtelijke bezoekers ook grijpen. De boete voor het vergrijp is 104 euro.