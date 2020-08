Gemeente helpt Enes toch bij afvalprobleem Delfshaven: 'Ik sta positief versteld'

De aanhouder wint. Dat geldt zeker voor Rotterdammer Enes Ayhan. Hij was de bergen vuil en afval in zijn wijk Delfshaven zo zat dat hij een protestactie startte. En zijn inzet is beloond: er is een negenpuntenplan opgesteld om zwerfafval voor eens en altijd uit de buurt te bannen.

Ayhan trok in juni aan de bel op sociale media. Uitpuilende containers, stapels karton op straat; zo kon het niet langer. "Ik vind het geen gezicht en het is niet representatief", zei Ayhan toen. "Ik heb lang kunnen zeggen dat ik een trotse Delfshavenaar was, nu heb ik moeite om de wijk te verheerlijken."

Al jaren had hij gesprekken met de gemeente, maar zonder resultaat. Dus was het volgens Ayhan tijd voor de volgende stap. Hij organiseerde een protest waar veel buurtgenoten op afkwamen. Het schudde de gemeente wakker, zegt hij.

Daad bij woord gevoegd

"Na de demonstratie heeft de wethouder (Wijbenga, red.) aangegeven alle middelen ter beschikking te willen stellen. Hij heeft een manager van Schone Stad aangewezen om een integraal team op te stellen binnen de gemeente. Dat team heeft de afgelopen tijd daad bij het woord gevoegd en ons gediend waar nodig. Ik sta positief versteld, want zo consistent heb ik het ambtelijk orgaan in mijn 33-jarig bestaan nog niet meegemaakt. Ze handelen snel en zoals het hoort."

Het team is één van de negen punten in het afvalplan voor Delfshaven. "Wij gaan ook een programma opstellen waar zwerfafvalonderwijs wordt aangeboden op basisscholen, in samenwerking met Zwerfie Rotterdam. We doen een deur-aan-deur-actie. Dat hebben we als bewoners zelf opgezet. We hebben een flyer waarin we buren uitleggen wat ze zelf kunnen doen om de straat schoon en mooi te maken en we maken mensen er bewust van dat ze containeradoptant kunnen worden."

Ayhan is opgelucht dat er eindelijk schot in de zaak zit en is positief verrast door de gemeente. "Het vertrouwen is teruggewonnen. Wethouder Wijbenga luistert niet alleen, maar doet ook wat er wordt gevraagd. Ze doen echt hun best."