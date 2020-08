Krimpense supermarkt is voor mondkapjesplicht, maar voert die zelf niet in

Krimpense supermarkt is voor mondkapjesplicht, maar voert het zelf niet in

Een mondkapjesplicht in de supermarkt is een goed idee, maar dan moet die wel vanuit de gemeente worden opgelegd. Dat zegt Arnold de Jongste, filiaalhouder van de Jumbo aan De Korf in Krimpen aan den IJssel in een reactie op een brief van burgemeester Martijn Vroom.

De burgemeester schreef alle supermarkteigenaren en horeca-uitbaters in zijn gemeente om ze op het hart te drukken de coronamaatregelen goed op te volgen. Als dat nodig is, mogen zij beslissen mondkapjes in hun zaken te verplichten, zegt Vroom in de brief.

"Persoonlijk ben ik voor", zegt filiaalhouder De Jongste. "Ik heb ook in het buitenland gezien dat een mondkapje naar mijn gevoel werkt als iets onnatuurlijks. Mensen houden van nature afstand op het moment dat er een mondkapje op zit. Wij hebben ook steeds meer klanten die met mondkapjes komen."

Korte lontjes

Toch gaat hij zelf - nu het nog zijn eigen beslissing is - geen mondkapjes verplichten in zijn zaak. "De lontjes zijn al wat korter door corona en als ik nu voor de winkel ga staan om te zeggen: je moet verplicht een mondkapje op, denk ik dat dat niet goed is. Ik zou tegen de burgemeester willen zeggen: verplicht het dan maar. Dan gaan we daarin mee."

De Jongste probeert ondertussen op andere manieren de coronamaatregelen in zijn winkel te waarborgen. Zo zijn de paden tussen de schappen zo ruim mogelijk gemaakt, moeten alle klanten nog steeds verplicht een winkelkarretje meenemen en staat er een desinfectie-apparaat voor handen en karretjes. "Commercie staat even op plek twee, veiligheid staat op één", zegt De Jongste.

Toch ziet ook hij dat de mensen het niet meer zo nauw nemen met de regels. Daarom heeft hij nog regelmatig gesprekken met zijn medewerkers om ze op het hart te drukken afstand te houden van de klanten.

De Jongste: "De vakkenvullers zijn vaak tussen de 16 en 23 jaar en de klanten zijn vaak wat ouder. Het is natuurlijk raar dat de kleinkinderen niet bij opa en oma op bezoek mogen, maar opa en oma in de supermarkt wel dicht bij onze medewerkers staan."