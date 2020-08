Bijdehante 'Tante Toof' uit Schiedam maakt mensen vrolijk in plat Rotterdams

Inmiddels heeft Sophie als typetje 'Tante Toof' al zo'n 150 korte video's opgenomen en gepubliceerd. "Op TikTok zette ik in april een eerste filmpje over hoe Schiedammers elkaar begroeten en dat ging helemaal los", lacht de derdejaars HBO-studente in Rotterdam. "Dat platte Rotterdams bleek het goed te doen en ik vond het leuk dus ben doorgegaan." Inmiddels heeft ze ook op Instagram en Facebook video's geplaatst. "Daar staan de filmpjes die voor iedereen leuk zijn, op TikTok zijn geen grenzen."

Bejaarden

Het zijn vaak persoonlijke ergernissen en ontboezemingen die 'Tante Toof' deelt met haar publiek. "Mensen reageren en zeggen dat ze er echt vrolijk van worden en dat vind ik eigenlijk nog het leukst van alles", vertelt Sophie. "De grootste hits zijn die over elektrische fietsen voor bejaarden", lacht de bijdehante Schiedamse. "En eentje over sekswerkers ging ook viral op Internet."

Sophie zegt op school minder plat te praten. "Ik doe derdejaars 'Creative Business' en kan ook wel netjes praten," zegt ze in plat Schiedams. "Als ik met mijn vrienden praat, dan praat ik een tikje Rotterdams. Als ik op school een presentatie geef, probeer ik heel ABN te praten, maar op TikTok ben ik wel een echte Rotterdammert."

Populariteit

Aan inspiratie geen gebrek bij 'Tante Toof'. "Ik check wat nieuwssites of lees wat columns en kan weer vooruit. Er zijn ook dagen dat ik er geen zin in heb en dan doe ik het ook niet. Ik blijf gewoon lekker doorgaan zo. Ik zie wel wat er op mijn pad komt en wat ik leuk vind." Haar populariteit groeit met de dag maar van druk om iedere dag iets te posten heeft de nuchtere Schiedamse geen last. "Maar het gaat inmiddels zo goed dat het wel een deel van mijn leven is geworden."

Of ze niet bang is het platte Rotterdams kwijt te raken als ze straks weer studeert en 'netjes' moet praten? "Nee hoor, een uurtje bij mijn oma en het zit er weer helemaal in", lacht ze haar witte tanden bloot. "Nou da-aaaag, de tandjes!"