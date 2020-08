Richard Krajicek: 'Ik leef enorm mee met Ahoy, dat team is heel close'

"Ik heb vaak contact met directeur Jolanda Jansen, zij heeft het er ontzettend moeilijk mee. Het team van Ahoy is heel close. Dit jaar had fantastisch moeten worden, met het Eurovisiesongfestival en de voorgesorteerde groei met de RTM-stage. En dan dit."



In februari van dit jaar ging het tennistoernooi, waar Krajicek directeur van is, nog gewoon door. Gael Monfils won de 47ste editie en Ahoy was volgepakt, zo'n beetje voor de laatste keer voordat Nederland op slot ging vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Krajicek: "Wij hadden in die week wel desinfectiezuilen in Ahoy. Ik weet niet of het woord corona al viel toen, maar er werd wel gesproken over dat virus uit Azië. Korte tijd later, nou ja, dat weet iedereen..."

Ook in februari 2021 gaat het ABN AMRO World Tennis Tournament gewoon door, verwacht de oud-winnaar van Wimbledon. "Daar gaan we wel vanuit. Dat wil Ahoy, dat wil onze hoofdsponsor, en dat wil ik. Vraag is alleen hoe, er zijn meerdere scenario's mogelijk. Tienduizend mensen in Ahoy gaat niet gebeuren, de tijd moet uitwijzen hoe groot de beperking is", aldus Krajicek.

Geen spreekkoren

"Het mooie aan tennis is dat er geen spreekkoren zijn vanaf de tribune, mensen kijken rustig. Bovendien zijn Ahoy en ABN AMRO professionele partijen die dat in goede banen kunnen leiden. Eind van het jaar verwachten wij er definitief een klap op te geven, zo'n zes weken voor het toernooi."

Krajicek begrijpt dat er nog veel haken en ogen zijn. Een tweede coronagolf bijvoorbeeld. "Voor het publiek is tennis een perfecte sport, maar de andere kant is dat er ook gereisd moet worden door spelers die overal vandaan komen. Vraag is of dat kan tegen die tijd."

Deelnemersveld

Normaal gesproken maakt Krajicek rond deze periode de eerste namen bekend voor de volgende editie. Dit jaar uiteraard niet. "Dat is even niet aan de orde. Zes weken van tevoren moeten spelers zich inschrijven. Door een gebrek aan toernooien willen tennissers nu overal spelen. Neem het toernooi van Kitzbühel dit jaar. Normaal speelt daar één speler uit de top-20, dit jaar liefst tien."