Feyenoord met smallere selectie op trainingskamp vanwege coronageval

Feyenoord neemt vrijdag geen jeugdspelers mee op trainingskamp naar Duitsland. Omdat er in de selectie van het nieuwe Feyenoord-onder de 21 een speler positief heeft getest op corona neemt de club geen risico. Dick Advocaat speelt de komende week tegen Borussia Dortmund, MSV Duisburg, Arminia Bielefeld en Hamburger SV.

Vorige week in de oefenwedstrijd tegen FC Twente deden er bij Feyenoord nog enkele spelers mee die ook meetrainen met -onder 21 elftal van Rini Coolen zoals Ian Smeulers en Jordy Wehrmann. Ook heeft Crysencio Summerville de afgelopen dagen meegedaan met het jeugdelftal en is dus ook niet beschikbaar voor Advocaat. Feyenoord zal dus met een smallere selectie afreizen naar Duitsland. Vorige week in de oefenwedstrijd tegen FC Twente stonden er mede door blessures inclusief jeugdspelers slechts 18 namen op het wedstrijdformulier.

Steven Berghuis, Sven van Beek, Luciano Narsingh, Ridgeciano Haps, Justin Bijlow, Cristian Conteh, Luis Sinisterra en Tyrell Malacia waren er om uiteenlopende redenen niet bij.

Zaterdag spelen de Rotterdammers in Duisburg twee wedstrijden van 2x30 minuten tegen MSV Duisburg en Borussia Dortmund. Daarna vliegt de selectie door naar Zuid-Duitsland, waar er respectievelijk dinsdag en donderdag in het Oostenrijkse Kufstein wordt geoefend tegen Arminia Bielefeld en Hamburger SV.