RIVM: 87 nieuwe coronabesmettingen

Het aantal mensen in de regio dat besmet is (geweest) met het coronavirus is vrijdag opgelopen naar 10280. Dat is een stijging van 87 besmettingen ten opzichte van de cijfers van donderdag.

Het aantal nieuw gemelde besmettingen van vrijdag is lager dan donderdag, toen het RIVM melding maakte van 112 nieuwe coronagevallen in onze regio.

De meeste nieuwe besmettingen komen uit Rotterdam: 51. In Rotterdam zijn nu in totaal, sinds het begin van de corona-uitbraak, 5157 mensen besmet (geweest) met het coronavirus. In de andere gemeenten in de regio zijn de nieuwe besmettingen op één hand te tellen.

Het RIVM meldt verder geen nieuwe sterfgevallen na besmetting met het coronavirus. Eén persoon uit de Hoeksche Waard en iemand uit Maassluis zijn opgenomen in het ziekenhuis.

Regio-overzicht

Aantal nieuwe coronagevallen in gemeenten in onze regio, ten opzichte van dinsdag, gevolgd door het totaal:

Alblasserdam 1 - 52

Albrandswaard 2 - 140

Barendrecht 1 - 203

Brielle 1 - 43

Capelle aan den IJssel 3 - 451

Dordrecht 4 - 682

Goeree-Overflakkee 0 - 278

Gorinchem 2 - 206

Hardinxveld-Giessendam 0 - 48

Hellevoetsluis 1 - 109

Hendrik-Ido-Ambacht 2 - 103

Hoeksche Waard 2 - 358

Krimpen aan den IJssel 1 - 106

Lansingerland 1 - 256

Maassluis 3 - 150

Molenlanden 0 - 131

Nissewaard 1 - 274

Papendrecht 1 - 94

Ridderkerk 1 - 205

Rotterdam 51 - 5157

Schiedam 3 - 460

Sliedrecht 1 - 76

Westvoorne 1 - 38

Vlaardingen 3 - 450

Zwijndrecht 1 - 210

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?