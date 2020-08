Sparta, Excelsior en oud-Feyenoorder Zuiverloon in Rijnmond Sport

In onze bomvolle sportuitzending op vrijdag hebben we aandacht voor Sparta, Excelsior en oud-Feyenoorder Gianni Zuiverloon.

Op de fotopersdag van Sparta spraken we deze week met trainer Henk Fraser en Adil Auassar. Excelsior oefende deze week tegen Helmond Sport en dat was de generale repetitie voor trainer Marinus Dijkhuizen aangezien de eerste divisie volgende week begint.

En we hebben een portret van Gianni Zuiverloon. Onder trainer Ruud Gullit brak hij door bij Feyenoord, maar op dit moment is de 33-jarige verdediger op zoek naar een club in Nederland. De laatste jaren zocht hij het avontuur op en was profvoetballer in India.

