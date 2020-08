Voor model Summer (11) geen Milaan en eigen serie deze zomer, maar een vishengel op de camping

Kindermodel Summer de Snoo (11) uit Rotterdam-IJsselmonde vliegt heel de wereld over, schittert binnenkort in een eigen realitysoap op Videoland en tekent een contract bij een modebureau in Milaan. Maar de zomervakantie van Summer bevat geen glitter en glamour, wél een biljartkeu en vishengel op camping De Mosterdpot in Woudrichem.

Daar is Summer, samen met haar twee zusjes, één van de weinige kinderen. Ze vindt dat helemaal niet erg. In de buurt van de camping zijn er genoeg andere kinderen waarmee Summer in de zomer mee naar buiten gaat. Summer doet op de camping in Woudrichem allemaal 'jongensdingen', iets wat zij van haar moeder heeft.

Op de camping, waar de opa en oma van Summer al 25 jaar komen, is het één en al gemoedelijkheid. Summer mag bij de barbecue, ondanks dat zij kindermodel is, alles eten wat zij wil. Zij zegt daar niet van aan te komen. "Ik hoef van mijn ouders nog niet op mijn eten te letten", zegt Summer. "Het is echt niet normaal hoeveel ik eet." Haar lievelingseten? Een prakkie.

'Haters'

Summer is met haar ouders en caravan op de camping in Woudrichem ver verwijderd van alle aandacht en camera's. Ze wordt best wel vaak herkend, zegt ze. "Ik vind het altijd leuk."

Die aandacht zal waarschijnlijk toenemen, want voor de realitysoap 'Summer - Picture Perfect' werden het Rotterdamse kindermodel en haar familie een jaar door de camera gevolgd.



"Voor ons is dat ook heel leuk, want zo kunnen we later alles terug zien", vertelt moeder Jessica de Snoo. In principe mocht alles worden uitgezonden. Summer komt in de realitysoap niet alleen als kindermodel in beeld. Ook is er aandacht voor een andere passie: voetbal, wat ze ook zelf doet. Summer is een groot Feyenoord-supporter ("Ik heb laatst van mijn eigen geld het nieuwe uit-tenue gekocht."). Ook de breuk met de vorige manager van Summer is in beeld gebracht.

Gek werd Summer niet van de camera. Als het aan haar ligt, smaakt deze realitysoap naar meer. "Ik vond dat het heel leuk is gemaakt, met alle details. Je ziet echt wat ik in het dagelijks leven doe. Dat is wat een documentaire echt hoort te hebben."

Summer hoopt ook dat de 'haters' en andere critici vanaf september naar de documentaire op Videoland gaan kijken. Ook al boeit de kritiek haar niet. "Als ze het zien, dan zien ze wat ik echt doe. Dan mogen ze niet meer 'janken'."

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.



Moeder Jessica wil met de documentaire laten zien dat Summer niet altijd weg is voor een fotoshoot. Ook is het geld geen drijfveer. Summer kan nog niet bij haar rekening waar haar modellengeld op wordt gestort. "Summer vindt het gewoon leuk om te shooten. Wij worden als ouders telkens aangevallen, maar de vader is gewoon aan het werk. Hij moet de centen verdienen", legt moeder Jessica lachend uit.

'Sowieso Rotterdam-Zuid!'

De modellencarrière van Summer krijgt binnenkort weer een opleving. Het Rotterdamse kindermodel gaat namelijk een contract tekenen bij een modellenbureau in de Italiaanse modestad Milaan.

Hoe vaak Summer moet gaan shooten, weet zij nog niet. Summer wil later model worden. Maar na de zomervakantie moet zij gewoon weer naar de basisschool. Groep 8 staat voor de deur. "Een doorzetjaartje", noemt Summer het.

Italië is Summers tweede 'hometown'. Ze is daar al vaak geweest voor een shoot. Maar de mooiste stad van de wereld? "Rotterdam", zegt Summer, waarna ze haastig zegt: "Zuid, sowieso!"