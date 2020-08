Nu ook Rotterdamse aanhouding rond doodsteken Chuchu

De verdachte was volgens justitie in Scheveningen toen Janga werd doodgestoken. Daar zou hij ook geweld gebruikt hebben. Ook wordt hij verdacht van opruiing. Hij zou via sociale media hebben opgeroepen tot het gebruik van geweld.

De 19-jarige Janga werd vorige week maandag doodgestoken op de Pier van Scheveningen tijdens een massale vechtpartij. De aanleiding daarvoor ligt vermoedelijk in een conflict tussen twee groepen drillrappers uit Amsterdam en Rotterdam.

De twee andere verdachten in deze zaak - Amsterdammers - zouden deel uitmaken van de Amsterdamse rapformatie.

Justitie sluit verdere aanhoudingen in deze zaak niet uit.